Nasrallah'tan peş peşe açıklamalar: Yeni bir tarihi aşamaya geçildi

Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:56

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:56

İsrail ile Hamas arasında çatışmalar devam ederken, savaşa dahil olması beklenen Hizbullah'tan açıklama geldi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'de Hamas tarafından İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısını, "büyük" ve "kutsal" olarak nitelendirerek, saldırının "%100 Filistinliler tarafından" gerçekleştirildiğini söyledi.

Nasrallah, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"7 Ekim operasyonu tam bir gizlilik içinde planlandı, bırakın yurtdışındaki direniş hareketlerini, diğer Filistinli gruplar bile bu operasyondan haberdar değildi. Uluslararası toplum sürekli İran'ı ve askeri planlarını gündeme getiriyor ama 7 Ekim saldırısı %100 Filistinlilerin operasyonuydu, Filistinliler tarafından Filistin davası için planlandı ve uygulandı, hiçbir uluslararası ya da bölgesel meseleyle ilişkisi yoktu."

Nasrallah, Yemen ve Irak'taki gruplara, İsrail'e karşı savaşa katıldıkları için "şükranlarını" sunarak, şöyle devam etti:

"Aksa Tufanı operasyonu İsrail'de bir depreme yol açmıştır. Bunun stratejik ve varoluşsal yansımaları vardır ve İsrail'in bugünü ve geleceği üzerinde etkiler bırakacaktır. Yaşananlar, İran'ın direniş grupları üzerinde herhangi bir vesayetinin olmadığını ve gerçek karar vericilerin direniş liderleri olduğunu teyit etmektedir. Daha hiçbir şey başlamadı ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin başkanlarını, bakanlarını, generallerini, cephaneliklerini ve milyarlarını bu gayrimeşru oluşumu desteklemek için gönderdiklerini görüyoruz."

İsrail'in, müzakere yoluyla Gazze'de tutulan esirlerini geri alabileceğini belirten Nasrallah, "Gazze'de yaşananlar, İsrail'in aptallığını ve acizliğini gösterdi. Çünkü, yaptıkları tek şey, çocukları ve kadınları öldürmek..." dedi.

Nasrallah, İsrail'i "zayıf" olarak nitelendirerek, "bir ay boyunca tek bir askeri başarı sağlayamadığını" savundu.