Netanyahu itiraf etti: Gazze'de kenar mahalleleri geçtik ama kayıplarımız var
Gazzeyi abluka altına alan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ordunun Gazze'deki kenar mahalleleri geçtiğini belirterek "Acı kayıplarımız var. İlerleme kaydediyoruz. Hiçbir şey bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.
7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından ateş çemberine dönen İsrail-Filistin hattında çatışmalar sürerken çok sayıda can kaybı da yaşandı.
'Kısmi kara operasyonu' ile ilerleyen İsrail ordusu zayiat da verirken Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze şehrinin kenar mahallelerini geçtiklerini ancak "acı kayıplarının" olduğunu dile getirdi.
Buna rağmen ilerleme kaydettiklerini de ifade eden Netanyahu, kendilerini "hiçbir şeyin" durduramayacağını savundu.
Netanyahu videolu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
"İlerleyeceğiz. İlerleyeceğiz ve kazanacağız ve bunu Tanrı'nın yardımıyla, kahraman savaşçılarımızın yardımıyla başaracağız."
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İSRAİL FİLİSTİN HATTINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasıyla Gazze hattında çatışmalar alevlendi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak ev, okul, hastane, cami ve diğer kamu kurumlarını hedef aldı. Bu süreçte 8 binden fazla insan hayatını kaybederken on binlercesi yaralandı.
İsrail aynı zamanda ablukaya alarak enerji, yakıt ve gıda teminini kestiği Gazze'ye 'sınırlı kara operasyonu' da düzenlemeye başladı.
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