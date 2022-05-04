NATO: 1997 Anlaşması genişlememize engel olamaz
NATO, doğu Avrupa'daki askeri genişlemesinin engellenemeyeceğini açıkladı.
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO'nun genişlemesine yönelik açıklamalarda bulunurken, Rusya ile ilişkilere de değindi.
Financial Times'ın haberine göre Amiral Rob Bauer, 1997 NATO-Rusya Kurucu Senedi'nin, NATO'nun doğu Avrupa'daki askeri varlığını genişletmesini engellemeyeceğini söyledi.
Rob Bauer, 1997 yılında Rusya ve NATO arasında imzalanan anlaşmaya değinerek, “NATO-Rusya anlaşması hala ortada. Şimdilik siyasi düzeydeki genel kanaat, anlaşmayı bitirmediğimiz yönündedir. Ancak anlaşma, gereken şeyleri yapmamızı engelleyemez” ifadelerini kullandı.
Bauer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından önce ve sonra, “Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefon görüşmeleri yapmaya çalıştığını, ancak bunun reddedildiğini” söyledi.
1997 NATO-Rusya Kurucu Senedi
Mayıs 1997'de NATO ile Rusya arasında Karşılıklı İlişkiler, İşbirliği ve Güvenlik Kuruluş Yasası imzalandı.
Anlaşma gereği taraflar, "birbirlerini düşman olarak görmediklerini" teyit ederek, birbirlerinin sınır bölgelerine önemli askeri kuvvetler konuşlandırmama sözü vermişlerdi.
Aralık 2021'de Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurmasını ve askeri altyapısını 1997 sınırlarına geri döndürmesini talep ederek güvenlik önerilerini Washington ve NATO'ya göndermişti.
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