NATO-AB hattında Türkiye tartışması: SAFE programına destek çağrısı

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de AB daimi temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin yeni savunma finansmanı aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'ne (SAFE) katılımına destek verilmesi için üye ülkelere dolaylı çağrıda bulundu.

Kathimerini’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rutte geçen perşembe Brüksel’de AB üyesi 27 ülkenin daimi temsilcileriyle (Coreper) bir araya geldi. Görüşmede, Ankara’nın geçtiğimiz hafta başvurduğu SAFE (Security Action for Europe) programına katılımı gündeme geldi.

150 milyar euroluk bütçeye sahip olan program, Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Haberde, Rutte’nin Türkiye’nin katılımının, yıllardır NATO ile AB arasında tartışma konusu olan gizli teknik standartların paylaşımında Ankara’nın itirazlarını yumuşatabileceği yönünde mesaj verdiği belirtildi.

Kathimerini, NATO’nun AB’ye gizli olmayan standartları şimdiden aktardığını ancak gizli bilgilerin paylaşılması için tüm üye ülkelerin onayının gerektiğini yazdı. Bu noktada Türkiye’nin çekinceleri sürüyor.

Kathimerini’nin aktardığına göre Rutte, Avrupa’nın NATO ile daha yakın işbirliği hedefliyorsa Türkiye ile diyaloğa daha açık olması gerektiğini dile getirdi. NATO Genel Sekreteri ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayisinin İttifak için stratejik önemine dikkat çekti.

Haberde, bazı AB ülkelerinin Türkiye’nin katılımına sıcak baktığı, bazı üyelerin ise SAFE’in bir AB programı olduğunu hatırlatarak nihai kararın yalnızca üye devletlere ait olduğunda ısrarcı olduğu belirtildi.