NATO'dan Rusya raporu: Akdeniz'deki nüfuzu zayıfladı

NATO yetkililerine göre, Suriye’de Beşar Esad rejiminin çöküşünden bu yana Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığı dramatik biçimde azaldı.

Bazı yetkililer bunu “geçici bir rahatlama” olarak nitelerken, diğerleri Moskova’nın asimetrik tehditlere yönelebileceği uyarısında bulundu.

Politico’nun aktardığına göre, Suriye’deki yeni yönetim ocak ayında Rusya’nın Tartus’taki deniz üssünü geri aldı.

Bu üs, Moskova’nın NATO’nun güney kanadındaki tek kalıcı deniz üssüydü. Kaybı, Rusya’yı kritik bakım ve ikmal altyapısından mahrum bıraktı.

NATO raporlarına göre Rus denizaltıları zaman zaman yüzeyde kalmak zorunda bırakıldı.

KARADENİZ'DE AĞIR DARBELER

Öte yandan Ukrayna'nın, Karadeniz’deki Rus donanmasına gemi karşıtı füzelerle ciddi kayıplar verdirdiği ifade edildi. Almanya’nın Baltık Denizi’ne yeni savaş gemileri konuşlandırmasıyla Moskova’nın kaynaklarını uzak bölgelere kaydırmasının daha da zorlaştığı öne sürüldü.

NATO yetkilileri, özellikle Kilo sınıfı denizaltıların Baltık’tan Akdeniz’e kaydırılmasının neredeyse imkânsız hale geldiğini belirtiyor.

ABD Savunma Bakanlığı eski danışmanı Jeffrey Edmonds, Moskova’nın Akdeniz’de güç gösterememesini “Ortadoğu’daki nüfuz kaybının yansıması” olarak yorumladı.

Edmonds, “Afrika’da küçük ekiplerle liderleri korumak düşük maliyetli bir strateji olabilir ama Akdeniz’de işler farklı” dedi.

NATO: DRON TEHDİTLERİ ARTABİLİR

NATO’ya göre Rusya, doğrudan deniz gücüyle varlık gösteremese de asimetrik taktiklere yönelebilir. Özellikle insansız hava araçlarıyla (İHA) ittifak unsurlarını taciz etme ihtimalinin arttığına dikkat çekiliyor.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Matthew Van Wagenen, Saraybosna’daki güvenlik konferansında şunları söyledi:

“Rusya, doğrudan savaş eşiğinin altındaki yöntemlere başvurduğunda, NATO’nun yanıt vermeden önce bunun Kremlin kaynaklı olduğunu kanıtlaması gerekir.”