NATO’dan Türkiye açıklaması: Beşinci madde gündemde değil

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından NATO Genel Sektereti Mark Rutte'den bir açıklama geldi.

Rutte, füzenin Türk hava sahasına yaklaşmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, NATO’nun bu tür tehditlere karşı teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. Olayın NATO’nun bölgedeki savunma hazırlığını ve dikkatini gösterdiğini ifade etti.

Rutte, söz konusu olayın ardından NATO’nun 5. maddesinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya, “Kimse 5. maddeyi konuşmuyor” yanıtını verdi.

NATO’nun 5. maddesi, ittifaka üye bir ülkeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını ve kolektif savunma mekanizmasının devreye gireceğini öngörüyor.

İran’la yaşanan gerilimin nasıl sonuçlanacağını öngörmenin zor olduğunu belirten Rutte, ABD’nin attığı adımlar konusunda ise “ABD’nin ne yaptığını bildiği yönünde bir kanaatim var” değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye’nin tepkisini iletti.

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye dahil tüm müttefiklerin güvenliğinin ittifak için öncelik olduğunu vurguladı.

Hart, “İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında NATO, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanındadır. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü kalmaya devam ediyor” dedi.

İran devlet medyasına göre, İran Genelkurmay Başkanlığı Türkiye’ye doğru füze fırlatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Devlete yakın Fars Haber Ajansı’nın aktardığı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, komşu ve dost ülke Türkiye’nin egemenliğine saygı duyar ve bu ülkenin topraklarına doğru herhangi bir füze fırlatıldığı iddialarını reddeder” denildi.