NATO dışişleri bakanları Ukrayna ağırlıklı gündemle Prag'da toplanıyor

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da başta Ukrayna'ya destek olmak üzere Washington Zirvesi öncesinde İttifak'ın gündemindeki konuları ele almak için gayriresmi toplantıda bir araya geliyor.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:33
NATO dışişleri bakanları Ukrayna ağırlıklı gündemle Prag'da toplanıyor
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Müttefik dışişleri bakanları, bu sene 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesine hazırlık niteliğindeki gayriresmi toplantılarını Prag'da yapacak.

İki günlük toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

İttifak'ın gündemindeki caydırıcılık ve savunma bağlantılı meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacak bakanlar, Ukrayna'ya destek konusunu detaylı biçimde görüşecek.

Özellikle hava savunması ve top mermisi tedarikine odaklanılacak toplantıda, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaştırılmasının ve İttifak içinde adil yük paylaşımının yolları aranacak.

Hava savunması konusunun, Ukrayna için olduğu kadar, Yunanistan ve Polonya'nın sunduğu "Avrupa'da ortak hava sahası" teklifi bağlamında da ele alınması bekleniyor.

UKRAYNA'YA NATO TEMSİLCİSİ

Toplantının gündemiyle ilgili basına bilgiler veren ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith'e göre, Ukrayna'ya sivil bir NATO temsilcisi atanma fikri değerlendiriliyor.

Bu çerçevede NATO, "Birlikte çalışabilirlik" adı verilen yol haritası üzerinde çalışıyor. Yine bu kapsamda Ukrayna-Rusya savaşının gidişatı hakkında bilgi almak, sahadaki gelişmeleri yakından takip etmek için "Harp Merkezi" (Warfare Center) kurulması fikri de gündemde.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda Washington Zirvesi'nde, önceki süreçten farklı dil kullanma hazırlığı da yapılıyor.

Bakanlar, Prag'da Ukrayna'nın NATO'ya giden sürecinde köprü görevi görecek bu yeni söylem üzerinde de çalışacak. Ancak söz konusu ülkeye üyelik davetinin bu yaz yapılması planlanmıyor.

NATO GENEL SEKRETERİ SEÇİMİ

Bir diğer önemli gündem maddesini de mevcut Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle, yerine kimin geleceği konusu olacak.

Halihazırda Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte olmak üzere iki aday bulunuyor.

Iohannis ve Rutte arasında süren yarışta, Hollandalı aday müttefiklerin çoğu tarafından destekleniyor. Ancak yine de bu konuda henüz bir görüş birliğine varılamadığı için müttefiklerin görüşmelerinin sürmesi bekleniyor.

Yeni genel sekreter hakkındaki kararın Washington Zirvesi'ne kadar verilmesi ve zirvede duyurulması planlanıyor.


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