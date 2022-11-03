NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: İsveç'in ve Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım

03 Kasım 2022 Perşembe, 23:01

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Ege'deki durum, terörle mücadele, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna'ya verilecek desteğin masaya yatırıldığını söyleyen Stoltenberg, Türkiye'nin özellikle NATO'nun terörle mücadelesi ve Irak'taki misyonunda kritik rol oynadığını söyledi.

"FİNLANDİYE VE İSVEÇ, TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRİYOR"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Stoltenberg, iki ülkenin NATO müttefiklerince ittifaka davet edildiğini, Türkiye ile de bir üçlü muhtıra konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin iki ülkeden önemli beklentileri olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Bu muhtıranın Türkiye'ye daha fazla güvenlik getirmesini bekliyorsunuz ve ben bu endişelerinizi paylaşıyorum. İsveç ve Finlandiya, bu muhtıra konusunda Türkiye'yle uzun vadeli ortaklıklarını taahhüt ettiklerini vurguladılar. Bu konuda görevlerini yerine getirdiler. Hem Finlandiya hem de İsveç liderleriyle geçen hafta konuştum. Her iki ülkenin muhtırayı uygulayacak somut adımlarını memnuniyetle karşılıyorum" diye konuştu.

İki ülkenin de Türkiye'yle terörle mücadele konusunda işbirliklerini artırdıklarına işaret eden Stoltenberg, "İsveç yeni yasalar geçiriyor ve böylece terör örgütlerine katılımı, PKK dahil olmak üzere engelliyor. Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile anlaşmalarındaki taahhütleri yerine getiriyorlar. Terörizmle mücadelede her yerde, her konuda taahhütlerini güçlendiriyor ve taahhütlerini yerine getiriyorlar. Türkiye'yle birlikte çalışmaya hazırlar. Dolayısıyla bütün güvenlik endişelerinizi giderecekler. Artık İsveç'in, Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım. Onların üyeliği bizi daha güçlü kılacak insanlarımızı daha güvende kılacak" değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, bu dönemde üyeliği tamamlamanın önemine de dikkati çekerek "Her türlü yanlış hesap ya da Rusya'nın yanlış anlamasını önlemeliyiz. NATO'nun kapısı elbette ki açık kalacak. Müttefikler ve NATO üyesi ülkeler, NATO'ya kimin üye olabileceğine elbette karar verecekler. Dolayısıyla bu iki ülkenin yakın zamanda tam üye olmasını ümit ediyorum" dedi.

"İSVEÇ, BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLERE GİTTİ"

Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'ye silah ihracatı konusundaki kısıtlamaları da kaldırdığını ve son birkaç gün içinde her iki ülke liderleriyle bazı görüşmeler yaptığını dile getiren Stoltenberg, "Görüşmelerde, bu konunun (Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıra) kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladılar ve taahhütlerine, muhtıraya attıkları imzaya sadık kaldıklarını ve Türkiye ile yakın çalışmanın, terörizmle mücadelenin kendi çıkarlarına olduğunu gördüklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Üçlü muhtıradan sonra Finlandiya ve İsveç'in bazı yasal değişikliklere gittiğini söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Finlandiya ve İsveç, taahhütlerini yerine getirdi. Dolayısıyla artık onları (NATO) ittifakın tam üyesi yapmanın zamanı geldi. (Çavuşoğlu ile) Bugün bu konuyu konuştuk. Sanıyorum bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın yapacağım görüşmede de gelecektir ama daha önemlisi, İsveç Başbakanı (Ulf Kristersson) birkaç gün içinde Türkiye'ye gelecek. Hiç şüphesiz bu konu o zaman da gündemde olacaktır, diye düşünüyorum. Dolayısıyla zamanı geldi, Finlandiya ve İsveç'in tam üye olmaları gerekli"