NATO gerilimi tırmanırken Rusya’dan nükleer tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, ülke genelinde ve Belarus’ta süren büyük çaplı nükleer tatbikata ilişkin yeni görüntüler yayımladı.

Bakanlık, görüntülerde nükleer savaş başlıklarının mobil İskender-M füze sistemlerine taşınması, yüklenmesi ve fırlatma alanlarına sevk edilmesi sürecinin yer aldığını bildirdi.

Rus devlet medyasına yapılan açıklamada, birliklerin “nükleer silahların kullanımı için en yüksek savaş hazırlığı seviyesine çıkarılması” senaryosunun tatbik edildiği belirtildi.

Üç gün süreceği açıklanan tatbikatın salı günü başladığı, Rusya ve Belarus genelinde yürütüldüğü aktarıldı.

UKRAYNA SAVAŞI GÖLGESİNDE TATBİKAT

Tatbikat, Moskova’nın Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştiriliyor. Rusya, Ukrayna üzerinden Batı ile yaşanan mücadeleyi “varoluşsal” bir çatışma olarak tanımlıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikata 64 bin askeri personel, 200’den fazla füze rampası, 140 uçak, 73 savaş gemisi ve 13 denizaltının katıldığını duyurdu.

Bakanlık, tatbikat kapsamında Belarus’ta konuşlu Rus taktik nükleer silahlarına yönelik fırlatma prosedürlerinin de prova edileceğini açıkladı.

Yayımlanan görüntülerde, Rus nükleer birliklerinin ormanlık bir alanda konvoy halinde ilerlediği, araçlarını kamufle ettiği ve füze sistemlerinin fırlatma pozisyonuna getirildiği görüldü.

HEM NÜKLEER HEM KONVANSİYONEL BAŞLIK TAŞIYABİLİYOR

Yaklaşık 500 kilometre menzile sahip İskender-M füze sistemi, hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlığı taşıyabiliyor.

Tatbikat, Rusya ile NATO arasındaki gerilimin tırmandığı bir süreçte Moskova’nın nükleer caydırıcılık mesajı olarak değerlendiriliyor.