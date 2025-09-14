NATO ile Rusya arasındaki kriz tırmanıyor: Polonya’dan sonra Romanya

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın altyapılara düzenlediği saldırı sırasında bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına girdiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, F-16 pilotlarının çok alçaktan uçan İHA’yı neredeyse düşürmek üzere olduğunu, ancak aracın kısa süre sonra yeniden Ukrayna tarafına geçtiğini belirtti.

Olay üzerine iki F-16, ardından da Romanya’daki Alman hava polisliği görevinde bulunan iki Eurofighter savaş uçağı havalandı. Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Tulcea bölgesinde yaşayan vatandaşlara, sınır yakınlarında patlama riski nedeniyle sığınaklara yönelmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlık, savaş uçaklarının hava sahasına giren İHA’yı tespit ederek takip ettiğini, İHA’nın radardan Chilia Veche köyünün 20 kilometre güneybatısında kaybolduğunu duyurdu.

“NATO HAVA SAHASINDA 50 DAKİKA UÇTU”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, verilerin İHA’nın Romanya hava sahasına yaklaşık 10 kilometre girdiğini ve NATO hava sahasında yaklaşık 50 dakika uçtuğunu gösterdiğini söyledi.

Zelenskiy, “Bu Rusya’nın savaşını genişletme girişimidir. Yaptırımlar, ticaret kısıtlamaları ve kolektif savunma gereklidir” ifadelerini kullandı.

İHA krizi, Polonya’nın üç gün önce hava sahasına giren Rus İHA’larını NATO müttefiklerinin desteğiyle düşürmesinden sonra yaşandı. Bu gelişme, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta NATO ülkelerinin doğrudan müdahale ettiği ilk olay olarak kayda geçmişti.

İttifak, cuma günü Avrupa’nın doğu kanadında savunmayı güçlendirme kararı aldığını açıklamıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ise sosyal medya hesabından, Romanya hava sahasına yapılan ihlali “NATO hava sahasının kabul edilemez ihlali” olarak nitelendirdi ve “İsveç, NATO ve AB üyesi Romanya ile tam dayanışma içindedir” dedi.

Romanya Parlamentosu yıl içinde, barış döneminde ülke hava sahasına yasa dışı giren insansız hava araçlarının tehdit düzeyine göre düşürülmesine izin veren bir yasayı kabul etmişti. Ancak yasanın tüm uygulama kuralları henüz yürürlüğe girmedi.