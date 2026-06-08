NATO jetleri Letonya hava sahasına giren İHA’yı düşürdü

NATO savaş uçakları, Rusya yönünden Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü. Letonya ordusu, olayın ülkenin doğu sınırında güvenlik alarmına yol açtığını açıkladı.

Letonya ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müttefik savaş uçakları Letonya hava sahasına giren bir İHA’yı başarıyla düşürdü” ifadelerini kullandı. İHA’nın kökeninin henüz netleşmediği bildirildi.

Yetkililer, olay öncesinde Letonya’nın doğu bölgelerindeki halka kapalı alanlara geçmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Letonya ordusu, İHA’nın düşürülmesinin ardından tehdidin sona erdiğini ve alarmın kaldırıldığını duyurdu.

Ukrayna’nın son aylarda Rusya’ya yönelik uzun menzilli İHA saldırılarını artırması, Baltık bölgesinde benzer olayların daha sık yaşanmasına neden oldu.

Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya hava sahalarına zaman zaman askeri İHA’ların girdiği belirtiliyor.

Rusya’nın komşusu olan NATO ülkelerinin hava sahasına giren askeri İHA’lar, Ukrayna’daki savaşın ittifakın kuzey ve doğu sınırlarına taşabileceği endişesini artırıyor.

Geçen ay da bir NATO savaş uçağı, Estonya üzerinde Ukrayna’ya ait olduğu değerlendirilen bir İHA’yı düşürmüştü.