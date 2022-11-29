NATO, Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki varlığını artırıyor

29 Kasım 2022 Salı, 15:25

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Brüksel'de gerçekleşen NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Anthony Blinken, NATO'nun Karadeniz'den Baltık Denizi'ne kadar varlığını artıracağını söyledi.

Blinken, "NATO'nun varlığını Karadeniz'den Baltık Denizi'ne kadar güçlendireceğiz. Bu çabanın bir parçası olarak, NATO ile olduğu kadar birbirimizle de sürekli çalışıyoruz" dedi.

Blinken ayrıca, Karadeniz'in NATO için "önemli" olduğunu vurguladı.