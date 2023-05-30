NATO, Kosova'ya ek kuvvet gönderdi

Yayınlanma: 30.05.2023 - 18:35

Güncelleme: 30.05.2023 - 18:35

NATO tarafından 30 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Batı Balkanlar için 'Operasyonel Yedek Kuvvetler'in (ORF) konuşlandırıldığı ve bunların yedi gün içinde harekete geçmeye hazır olacakları duyuruldu. Açıklamada ayrıca, "Gerektiğinde KFOR'u takviye etmeye hazır olmak üzere ilave bir çok uluslu yedek kuvvet taburuna, hazırlıklarını 14 günden 7 güne indirmeleri emredilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Napoli Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Amiral Stuart B. Munsch yaptığı açıklamada, "Kosova'ya ilave NATO kuvvetlerinin konuşlandırılması, KFOR'un (Kosova Gücü) güvenliği sağlamak için ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmasını sağlamak açısından bir önlemdir" ifadelerini kullandı.



Munsch açıklamasında ayrıca şunları söyledi:



"KFOR'u, huzursuzluğu durdurmak ve hayat kurtarmak amacıyla müdahale etmek üzere hızlı, ölçülü ve profesyonel bir şekilde harekete geçtiği için takdir etmek istiyorum. Şiddet sona ermeli ve tüm taraflar Kosova'da barışı zedeleyecek adımlar atmaktan vazgeçmelidir."





