NATO, Litvanya'da askeri tatbikata başladı
10 NATO ülkesi, Litvanya'da "Demir Kurt 2022 II" tatbikatına başladı.
Litvanya Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun planladığı "Demir Kurt 2022 II" tatbikatının başladığını duyurdu.
Litvanya'da düzenlenen tatbikata, 10 ülkeden 3.500 asker katıldı.
Tatbikatta, 700 adet tank ve zırhlı araçlar yer alıyor.
Litvanya Silahlı Kuvvetleri, tatbikatın, yıllık olarak düzenlendiğine dikkat çekerek, her yıl sonbahar ve ilkbaharda gerçekleştiğini hatırlattı.
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