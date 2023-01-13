NATO, Rus askeri faaliyetlerini izlemek için Romanya'ya AWACS uçaklarını gönderiyor

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:44

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:45

NATO, AWACS uçaklarını "Rus askeri faaliyetlerini" izlemek üzere 17 Ocak'ta Almanya'dan Romanya'ya yeniden konuşlandıracağını açıkladı.

Açıklamada, "NATO Bükreş'te AWACS hava sistemleri konuşlandıracak. Uçağın 17 Ocak 2023'te bölgeye ulaşması planlanmaktadır. Uçak, ittifakın bölgedeki güçlendirilmiş varlığını destekleyecek ve Rus askeri faaliyetlerinin izlenmesini sağlayacaktır" denildi.

Uçakları yeniden Romanya'ya konuşlandırılmasının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı olduğunu belirten NATO, "NATO'nun ittifak topraklarının her karışını savunma kararlılığı konusunda hiçbir şüphe olmamalıdır" açıklamasında bulundu.

NATO, "AWACS sistemlerinin yüzlerce kilometre ötedeki uçakları tespit edebildiğine ve bu sayede NATO'nun caydırıcılık ve savunmasında kilit bir unsur olduğuna" dikkat çekti.

NATO, Romanya'ya kaç adet AWACS uçağı gönderileceğine ilişkin bir bilgi vermedi.

Basında yer alan haberlere göre Almanya'nın elinde bu türden toplam 14 uçak bulunuyor ve bunlardan üçü Romanya'ya gönderilecek.