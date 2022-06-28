NATO, Türkiye, İsveç, Finlandiya dörtlü görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katılıyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapılıyor.
ERDOĞAN
Erdoğan, İspanya'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Burada en önemli güç neresi? Türkiye. Türkiye gibi bir gücü NATO kaybetmeyi göze alabilir mi? Kolay değil 70 yıl ve NATO içinde Türkiye ilk 5'in içinde yer alan bir ülke, her yönüyle. Bu gücünü NATO için bugüne kadar istikrarlı bir şekilde kullanmıştır, hiç taviz vermeden. Şimdi bundan sonraki süreçte de bu tavizsiz yürüyüşümüzü aynı şekilde devam ettirme kararlılığındayız." açıklaması yapmıştı.
NATO
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO Liderler Zirvesi öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" demişti.
İSVEÇ
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin mevcut durumda İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabilmesine ilişkin olarak, "O kadar ileri gideceğimizi düşünmüyorum, ancak somut adımlar atmak için açık fırsatlar var" olarak konuşmuştu.
FİNLANDİYA
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niniistö, "Türkiye ile müzakerelerde ilerleme kaydedildi. Görüşmeler resmi düzeyde gerçekleşti" açıklaması yapmıştı.
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