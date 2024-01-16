NATO ülkelerine çağrı yaptı: Her türlü senaryoya hazır olun

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, NATO ülkelerinin Rusya ile ilişkilerinde her türlü senaryoya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 16.01.2024 - 11:43
NATO ülkelerine çağrı yaptı: Her türlü senaryoya hazır olun
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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Alman Savunma Bakanlığı'nın NATO ile Rusya arasında olası bir savaş senaryosu geliştirdiği yönündeki Bild haberini değerlendirdi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, NATO ülkelerinin Rusya ile ilişkilerinde her türlü senaryoya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Kosiniak-Kamysh, "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız" dedi.

2024 yılında ülkenin Savunma Bakanlığı bütçesinin %20 artışla 29.5 milyar dolarak yükseleceğini aktaran Kosiniak-Kamysh, hükümetin Polonya ordusunu modernize etme çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Bild gazetesine göre Almanya, Rusya ile NATO arasında bir savaşın 2025 yazında başlayabileceğine ve böyle bir senaryoda ittifakın doğu kanadına 300 bin asker aktaracağına inanıyor.


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