NATO üssü yakınında Alman askerlere saldırı

Hollanda’nın Brunssum kentindeki NATO komuta merkezi yakınlarında iki Alman askerinin maskeli kişiler tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Alman haber ajansı DPA'da yer alan habere göre saldırganların olay sırasında NATO karşıtı sloganlar attığı belirtildi.

Saldırıda iki askerin hafif yaralandığı, saldırganların ise olayın ardından kaçtığı aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, askerlerin hem sözlü hem fiziksel saldırıya maruz kaldığını doğruladı. Sözcü, yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili Hollanda polisinin soruşturma başlattığı bildirildi. Yetkililer, saldırının nedeni konusunda henüz net bir bilgi paylaşmadı.

NATO'NUN KRİTİK MERKEZLERİNDEN BİRİ

Saldırının yaşandığı Brunssum’daki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, ittifakın Orta Avrupa’daki savunma koordinasyonunu yöneten önemli merkezlerden biri olarak biliniyor.

1967’de kurulan üs, NATO’nun resmi internet sitesine göre ittifak üyelerinin güvenliğini, egemenliğini ve barışını korumak amacıyla faaliyet yürütüyor.

Haberde, NATO’nun son zirvesinin geçen yıl Hollanda’nın Lahey kentinde yapıldığı hatırlatıldı.

Zirvede üye ülkeler, savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5’ine çıkarma konusunda anlaşmıştı.