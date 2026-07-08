NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı: Hangi kararlar alındı?

Kuzey Atlantik İttifakı üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Ankara’da düzenlenen zirvede yayımladıkları bildiriyle NATO’nun kolektif savunma ilkesine bağlılığını yeniden teyit etti.

Bildiride, Washington Antlaşması’nın 5. maddesine atıf yapılarak, “Bir müttefike yapılan saldırı, tüm müttefiklere yapılmış sayılır” ilkesi vurgulandı. NATO’nun birlik, dayanışma ve kolektif gücünün, ittifaka üye ülkelerde yaşayan yaklaşık bir milyar kişinin barış, güvenlik ve refahının temelini oluşturduğu belirtildi.

RUSYA VE TERÖR TEHDİDİNE KARŞI SAVUNMA YATIRIMLARI

Ankara Zirvesi Bildirisi’nde, Rusya’nın Avrupa-Atlantik güvenliği ve istikrarı için oluşturduğu uzun vadeli tehdide dikkat çekildi. Terörizmin de ittifak için süregelen bir tehdit olduğu ifade edildi.

Müttefiklerin Lahey savunma taahhüdünü yerine getirdiği belirtilen bildiride, 2025 yılında Avrupalı müttefikler ve Kanada’nın temel savunma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdığı kaydedildi.

Bildiride, Ankara’da 50 milyar dolardan fazla yeni savunma tedarikinin duyurulduğu aktarıldı. NATO ülkelerinin kolektif üretim kapasitesini genişletmeyi ve savunma sanayiiyle iş birliği içinde inovasyonu hızlandırmayı taahhüt ettiği bildirildi.

'DAHA GÜÇLÜ AVRUPA, DAHA GÜÇLÜ NATO'

Bildiride, “daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa” hedefi vurgulandı. Avrupalı müttefikler ve Kanada’nın, ABD ile birlikte ittifak savunmasında daha fazla sorumluluk üstlendiği belirtildi.

NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin; nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetlerinin yanı sıra uzay ve siber varlıklarla desteklendiği ifade edildi.

İttifakın, derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat kabiliyetleri gibi alanlarda yatırımlarını artırdığı kaydedildi. Bildiride ayrıca, birlikte çalışabilir transatlantik bir muharebe bulutu geliştirildiği ve güçlü yapay zekâ modellerinin benimsendiği belirtildi.

UKRAYNA'YA 70 MİLYAR AVROLUK DESTEK

Ankara Zirvesi Bildirisi’nde Ukrayna’ya destek mesajı da öne çıktı. Ukrayna’nın transatlantik güvenliğe katkı sağladığı belirtilerek, müttefiklerin Ukrayna’nın özgürlüğü, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik desteğinde birlik içinde olduğu ifade edildi.

Avrupalı müttefikler ve Kanada’nın, Ukrayna’ya sağlanan güvenlik yardımının büyük bölümünü ikili ve çok taraflı yollarla finanse ettiği aktarıldı.

Bildiride, Ukrayna’ya yönelik desteğin uzun vadede adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir olması gerektiği vurgulandı. Müttefiklerin 2026 yılı için Ukrayna’ya 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği taahhüt ettiği açıklandı. Ayrıca 2027 yılında da en az aynı seviyede desteğin sürdürülmesine yönelik taahhütler teyit edildi.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Bildiride, NATO’nun daha geniş güvenlik ortamında stratejik rekabet, istikrarsızlık, hibrit tehditler ve tekrarlayan krizlere karşı uyum sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Müttefikler, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineledi. Bildiride ayrıca İran’a, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne tam saygı gösterme çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ankara Zirvesi Bildirisi’nin sonunda, Türkiye’nin zirve kapsamında gösterdiği ev sahipliği için teşekkür edildi.

NATO liderleri, bir sonraki toplantıda yeniden bir araya gelme temennisini dile getirdi.