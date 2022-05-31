NATO’da iki önemli toplantı: Liderler ve savunma bakanları bir araya gelecek
NATO’nun güdeminde İsveç ve Finlandiya’nın yaptıkları üyelik başvurusu yer almaya devam ediyor. NATO üyesi ülkelerin liderleri ve savunma bakanları Haziran ayında bir araya gelecek.
Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası İsveç ve Finlandiya’nın yaptıkları üyelik başvurusu, NATO’nun en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türk heyetiyle yaptıkları ilk görüşmeden somut bir sonuç çıkmadı.
Türkiye’nin iki ülkeden taleplerinin ana başlıklarını, terör örgütleri PKK ve FETÖ bağlantılı kişilerin iadesi ve bu örgütlerle bağlantılı derneklerin İsveç ve Finlandiya’da faaliyetlerinin engellenmesi ile Türkiye’ye uygulanan savunma sanayisi ambargosunun kaldırılması oluşturuyor. Haziran ayı boyunca hem Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında hem de NATO içinde bu konularda çeşitli seviyelerde diplomatik temasların sürmesi bekleniyor.
NATO, haziranda ilk büyük toplantısını ay ortasında yapacak. İsveç ve Finlandiya, davetli olarak katılacak. NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, 15-16 Haziran’da Brüksel’deki NATO karargâhında İsveç ve Finlandiya’nın da katılacağı toplantıda bir araya gelecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılması ve Ankara’nın, Stockholm ve Helsinki’nin NATO üyeliğine yaklaşımını bir kez daha anlatması öngörülüyor. 28-30 Haziran arasında ise İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO Liderler Zirvesi toplanacak. Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO’nun 2030 Stratejik Konsepti tanımlaması, Madrid’deki zirvenin ana başlıklarını oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı zirveye İsveç ve Finlandiya da davetli olarak katılacak.
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