NATO'da Türk bayrağı yarıya indirildi
Milli yas ilan edilmesinin ardından NATO Karargahında Türk bayrağı yarıya indirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Brüksel’de NATO Karargahında Türk bayrağı yarıya indirildi.
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