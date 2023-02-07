NATO'da Türk bayrağı yarıya indirildi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 07:28

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 07:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Brüksel’de NATO Karargahında Türk bayrağı yarıya indirildi.

