NATO'dan Çin'e çağrı: Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi
NATO, Çin'den Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ile New York'taki BM Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırması için Çin'e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum" ifadesini kullandı.
Stoltenberg, NATO'nun insan hakları ve Tayvan konusundaki endişelerini de gündeme getirdiğini aktararak, küresel güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.
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