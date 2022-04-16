NATO’dan derin teknoloji atılımı

16 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Brüksel’de geçen hafta toplanan NATO Dışişleri Bakanları, Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) programının tüzüğü ile NATO İnovasyon Fonu’nun çerçevesi üzerinde uzlaşma sağladı.

Program, NATO’nun öncelikli alanlar olarak belirlediği “derin teknoloji” ve “yıkıcı teknolojiler” alanlarında NATO ile teknoloji şirketleri ve bu alanda çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefliyor. DIANA kapsamında yapay zekâ, büyük veri işleme, kuantum destekli teknolojiler, otonom teknolojiler, biyoteknoloji, yeni nesil malzemeler ve uzay alanlarındaki çalışmalara öncelik verilecek.

İngiltere ve Kanada’da iki bölge ofisi kurulacak olan program için ayrıca 20 ülkede 47 test merkezi ve dokuz hızlandırıcı merkez belirlendi. Türkiye’de Gebze merkezli TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Ankara merkezli TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, DIANA programı kapsamında yapılacak çalışmalar için test merkezi olacak. DIANA’nın hızlandırıcı merkezlerinden biri de Ankara’da yer alacak.

1 MİLYAR AVRO KAYNAK

Bakanlar NATO İnovasyon Fonu’nun çerçevesi üzerinde de anlaşma sağladı. İlk aşamada 1 milyar Avro kaynak aktarılması öngörülen NATO İnovasyon Fonu, ittifakın stratejik hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren ve “start-up” olarak yeni kurulmuş teknoloji şirketlerine fon sağlayacak. l ANKARA