NATO'dan Finlandiya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Finlandiya yarın NATO’ya katılacak” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:24
NATO'dan Finlandiya açıklaması
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın ittifaka katılacağını duyurdu. 

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Finlandiya yarın NATO’ya katılacak. Yarın Finlandiya'yı 31. üye olarak karşılayacağız" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Stoltenberg, Batı ittifakının 31. üyesi olan Finlandiya'nın bayrağının, yarın NATO karargahının dışına çekileceğini söyledi.

Genel Sekreter ayrıca, “Türkiye, Finlandiya'nın üyeliğini onaylayan son ülke oldu" ifadesinde bulundu. 


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