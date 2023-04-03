NATO’nun 74. kuruluş yıl dönümünde 31. müttefik ülke genişlemesi
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 4 Nisan 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatında (NATO) resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yeni üye Finlandiya'nın bayrağı, NATO karargahına çekilecek.
Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa güvenlik mimarisinde değişim yaşandığı gerekçesiyle tarafsızlığını bırakarak NATO'ya üye olmaya karar veren Finlandiya hükümetinin İsveç ile yaptığı üyelik başvurusu, 30 müttefik ülkenin meclislerinden onay aldı.
Son olarak Macaristan ve Türkiye'de meclislerin katılım protokollerine onay vermesiyle Finlandiya, İttifakın 31. üyesi olmak için son resmi prosedürler hariç gereken aşamaları tamamladı. Böylece NATO, yeni yaşına açık kapı politikasını sürdürerek girmiş oldu.
NATO'NUN 9. GENİŞLEMESİ
Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişliyor. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, 31. üyeyi kabul etmeye hazırlanıyor.
ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.
Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka girdi.
2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya, NATO üyeleri haline geldi.
Son müttefik olarak Finlandiya'nın üyelik prosedürlerinin de kısa sürede tamamlanması ve bayrağının NATO karargahına çekilmesi bekleniyor.
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