NATO’nun 74. kuruluş yıl dönümünde 31. müttefik ülke genişlemesi

Son olarak Macaristan ve Türkiye'de meclislerin katılım protokollerine onay vermesiyle Finlandiya, İttifakın 31. üyesi olmak için son resmi prosedürler hariç gereken aşamaları tamamladı. Böylece NATO, yeni yaşına açık kapı politikasını sürdürerek girmiş oldu.