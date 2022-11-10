NATO'dan Herson açıklaması: Ukrayna için zafer olur
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın çok büyük bir baskı altında olduğunu belirterek, Rusya'nın Herson kentini bırakmasının Ukrayna için başka bir zafer olacağını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Roma ziyaretinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.
Meloni ile Stoltenberg, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güvenliğinin sorgulandığı bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Başkan Putin, Ukrayna'ya karşı acımasız saldırgan bir savaş yürütüyor. Ancak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus güçlerini nasıl püskürttüğünü ve topraklarını nasıl kurtardığını gördük. Bu kazanımlar, Ukrayna'nın cesur askerlerine ait" ifadelerini kullandı.
İtalya da dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin sağladığı eşi görülmemiş desteğin savaş alanında fark yarattığına işaret eden Stoltenberg, şu yorumu yaptı:
"Ukrayna’nın ilerlemesi hayati önem taşıyor. Rusya’nın Herson'dan çekilme bildirimini not ettik. İlerleyen günlerde sahadaki durumun nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Rusya çok güçlü bir baskı altında. Eğer Herson'u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur."
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