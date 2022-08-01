NATO’dan Kosova paylaşımı
NATO’nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova-Sırbistan sınırında yaşananların yakından takip edildiğini belirtti.
Yapılan paylaşımda, helikopterden araziye bakan bir askerin bulunduğu fotoğraf da yer aldı.
Fotoğrafla birlikte yapılan açıklamada ise “KFOR, yerel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından izliyor. Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi kapsamında, KFOR, Kosova'yı güvende tutmak için gerekli önlemleri almaya hazır, güvenliğe güçlü bağlılığını sürdürüyor” denildi.
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