NATO’dan Kosova paylaşımı

NATO’nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova-Sırbistan sınırında yaşananların yakından takip edildiğini belirtti.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:13
Abone Ol google-news

Yapılan paylaşımda, helikopterden araziye bakan bir askerin bulunduğu fotoğraf da yer aldı.

Fotoğrafla birlikte yapılan açıklamada ise “KFOR, yerel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından izliyor. Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi kapsamında, KFOR, Kosova'yı güvende tutmak için gerekli önlemleri almaya hazır, güvenliğe güçlü bağlılığını sürdürüyor” denildi.


NATO helikopter Kosova

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler