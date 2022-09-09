NATO'dan müttefiklere Rusya çağrısı: Uzun bir çatışmaya hazırlanın
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, müttefik ülkeleri "Rusya ile uzun bir çatışmaya hazırlanmaya" çağırdı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Jens Stoltenberg, NATO'nun Doğu sınırlarına "yeni kuvvetler yerleştirildiğini" söyledi.
Stoltenberg "NATO'nun doğu kısmındaki varlığımızı önemli ölçüde güçlendiriyoruz" dedi.
Stoltenberg, ittifakın, Rusya'ya "NATO'nun, müttefik ülkelerin her karışını savunacağına dair açık bir sinyal" gönderdiğini belirtti.
Stoltenberg ayrıca, müttefik ülkeleri, Rusya ile "uzun bir çatışmaya hazırlanmaya" ve Ukrayna'ya "kendi savunma kapasitesinin zararına bile olsa" askeri destekte bulunmaya çağırdı.
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