NATO'dan Polonya açıklaması: Durumu izliyoruz

Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:43

Güncelleme: 30.12.2023 - 10:43

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Polonya hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen 'füze olayını' görüştükten sonra NATO'nun durumu izlediğini ve olayla ilgili olarak teyakkuzda olmaya devam ettiğini söyledi.

Daha önce Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, Cuma sabahı tanımlanamayan bir hava cisminin Ukrayna yönünden Polonya hava sahasına girdiğini ve daha sonra radardan kaybolduğunu söylemişti. Polonya ordusu daha sonra bunun bir füze olduğunu ve Polonya hava sahasının yaklaşık 40 kilometre derinliğine girdikten sonra bir manevra yaparak Ukrayna topraklarına geri döndüğünü açıklamıştı.

Sputnik'in aktardığına göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'daki füze olayını Cumhurbaşkanı Duda ile görüştük. NATO müttefikiyle dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor ve durumu izliyor. NATO teyakkuzda olmaya devam ediyor."

Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, Polonya radar sistemlerine göre füzenin Rusya'ya ait olduğunu söylemişti fakat bunun henüz doğrulanmadığını vurgulamıştı.