Polonya meclisindeki Yahudi bayramına 'yangın tüplü' müdahale

Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:34

Güncelleme: 13.12.2023 - 12:34

Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, Polonya meclisinde Hanuka Bayramı için yakılan menoradaki mumları söndürdü. Braun'un bu hareketi, yeni hükümetin güven oylamasından önce görüşmeleri aksattı.

Aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, televizyonda menoraya yangın söndürücü sıkarken görüntülendi. Bölgeyi sis kapladı. Meclis, olayla ilgilenmek üzere oturumlara ara verdi ve Braun günün geri kalanında görevden uzaklaştırıldı.

Salı günü yeni hükümeti güvenoyu alan Donald Tusk, daha önce mecliste yaptığı ve görev planlarını özetleyen açılış konuşmasında olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi. Tusk, "Bu kabul edilemez. Bu bir daha yaşanamaz" dedi.

Son 17 yıldır meclisteda menora yakan Haham Sholom Ber Stambler, Braun'un "dikkat çekmek isteyen bir antisemit" olduğunu söyledi, ancak gösterinin aslında amaçlananın tam tersi bir etki yarattığını öne sürdü.

BRAUN KENDİNİ SAVUNDU

Olaydan hemen sonra kendisine utanıp utanmadığı sorulan Braun, "Şeytani tapınma eylemlerine katılanlar utanmalıdır" dedi. Diğer aşırı sağcı milletvekilleriyle el sıkışarak meclisten ayrıldı.

Meclis Başkanı Szymon Holownia, Braun'un eylemlerini kınadı. Holownia gazetecilere yaptığı açıklamada "Meclis başkanı olduğum sürece ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ... tolerans gösterilmeyecektir" dedi.

İsrail'in Polonya Büyükelçisi Yacov Livne X'te "UTANÇ. Polonyalı bir meclis üyesi az önce bunu yaptı. Biz orada Hanuka'yı kutladıktan birkaç dakika sonra" mesajını paylaştı.