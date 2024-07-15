NATO'dan Polonya'nın önerisine ret: Müdahil olmayacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna’daki savaşa doğrudan müdahil olmayacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:21
NATO'dan Polonya'nın önerisine ret: Müdahil olmayacağız
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’nın TSN televizyonuna demecinde, Polonya’nın Ukrayna hava sahasındaki Rus füzeleri vurma önerisini değerlendirdi.

Sputnik'in aktardığına göre, Polonya'nın bu önerisini reddeden Stoltenberg, şunları söyledi:

“NATO'nun politikası değişmedi, bu çatışmaya dahil olmayacağız... Rus uçaklarının imha edilmesi konusunda Ukrayna'yı destekleyeceğiz, ancak NATO doğrudan müdahil olmayacak.”

Stoltenberg ayrıca, Kiev’e askeri yardımı sürdüreceklerini ve ülkenin hava savunmasını güçlendireceklerini ekledi.

ABD’nin başkenti Washington’da 9-11 Temmuz’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin sonuç belgesinde, Ukrayna’ya “NATO üyeliğini de içeren geri döndürülemez Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda” desteğin süreceği sözü verilmişti. Öte yandan NATO liderleri, Ukrayna’ya ancak “tüm üye ülkelerin anlaşmaya varması ve koşulların yerine getirilmesi” durumunda ittifaka katılma davetinin gönderileceğini kaybetti.


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