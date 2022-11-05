NATO'dan Rusya açıklaması: Savaşı kazanırsa, dünyayı felakete sürükleyebilir

05 Kasım 2022 Cumartesi, 14:23

NATO Genel Sekreti Jens Stoltenberg, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma riskinin "düşük" olduğunu söyledi.

NTV'nin aktardığına göre Stoltenberg, NATO'nun bu olasılığı "çok ciddiye" aldığını kaydetti.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma riski küçük, ancak kullanırsa sonuçları çok büyük olur, bu nedenle bunu çok ciddiye alıyoruz. Rusya sorumsuzca ve pervasızca davranıyor. Nükleer silahlar çatışmanın doğasını değiştirecektir. Nükleer bir savaşın kazananı olmaz. Bu mesajı açıkça veriyoruz" dedi.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE

Yunanistan-Türkiye gerilimine değinen Stoltenberg, her iki ülkenin de değerli bir müttefik olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, "Beraber çalışmaktayız. İki ülkenin de askeri operasyonlarda NATO'yu güçlendirdiklerini düşünüyouz. Anlaşmazlıklar olduğunun farkındayım ancak işbirliği ve iyi müttefiklik ruhu içinde çözülmesini bekliyorum" diye konuştu.

TAHIL ANLAŞMASI

Habertürk'ün haberine göre tahıl anlaşmasının son derece önem arz ettiğini belirten Stoltenberg, "Tahıl anlaşması, tonlarca tahılın Ukrayna'dan dünya piyasalarına aktarımını mümkün kıldı. Bunu mümkün kılan da Türkiye. Son derece önemli bir rol oynadı ve önemli adımlar attı" dedi.

"PUTİN'İN ZAFERE ULAŞMAMASI ÖNEMLİ"

Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı kazanmasının sadece Ukrayna için felaket olmayacağını söyledi.

Stoltenberg "Rusya, Ukrayna'da kazanırsa tüm dünyanın zaarına olacaktır. Hepimiz için Ukrayna'nın kazanıp Putin'in zafere ulaşamaması önemli" ifadelerini kullandı.