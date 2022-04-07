NATO'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: 'Yıllarca sürebilir, çok daha fazlasına hazırlanmalıyız'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya birçok konuda destek sağlıyoruz" dedi.
Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz" diye konuştu.
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