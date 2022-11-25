NATO'dan Rusya'ya mesaj: Saldırı olursa tepki vereceğiz

25 Kasım 2022 Cuma, 13:59

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın, Haziran'da Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini söyledi.

İki ülkenin NATO üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini vurgulayan Stoltenberg, ABD ve İngiltere dahil bazı ülkelerin İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantileri sunduğunu hatırlattı.

Stoltenberg, "İki ülke askeri olsun, sivil olsun tüm NATO faaliyetlerine katılmaktadır. Bu da İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vermemesi tasavvur edilemez" diye konuştu.

UKRAYNA İÇİN MÜHİMMAT ÜRETİMİ ARTIRILIYOR

Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin öneminin altını çizdi ve bakanların Ukrayna'ya askeri olmayan desteği de artırma kararı alacaklarını söyledi.

Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet dönemi askeri ekipmandan, doktrin ve eğitimden NATO standartlarına geçmesi için destek vereceklerini aktaran Stoltenberg, Ukrayna'nın, elindeki Sovyet dönemi silahlar için mühimmat ve bazı malzemelere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Stoltenberg, bazı NATO müttefiklerinin bu tür malzemeleri üretecek tesisi bulunduğunu, bu malzemelerin üretiminin artırıldığını aktardı.

BÜKREŞ'TE ÇİN DE KONUŞULACAK

Toplantıda ayrıca NATO müttefiklerinin Çin'in oluşturduğu sınamaları ele alacağını bildiren Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"Çin bir hasım değil ancak askeri modernizasyonunu hızlandırıyor, Arktik bölgesinde, Batı Balkanlar'da, uzayda ve siber alanda varlığını artırıyor. Ayrıca NATO müttefiklerinin kritik altyapılarını kontrol etmek istiyor. Ukrayna'daki savaş Rus gazına olan tehlikeli bağımlılığımızı ortaya çıkardı. Bu nedenle sadece Çin değil, tüm otoriter rejimlere karşı bağımlılığımızı değerlendirmeliyiz."

Polonya'nın Almanya'dan Patriot hava savunma sistemleri talebine ilişkin soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, spesifik sistemlerin sağlanmasının üye ülkelerin ulusal kararı olduğunu hatırlattı.