Son dakika: Putin'in Ukrayna kararının ardından NATO'dan sert açıklama

21 Şubat 2022 Pazartesi, 23:24

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in Ukrayna'nın doğusunda isyancıların elindeki bölgeleri tanımasını, bunun Moskova'nın imzaladığı uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini söyleyerek kınadı.

Stoltenberg, "Rusya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve 'Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımaya yönelik kararını kınıyorum. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor, ihtilafın çözümüne yönelik çabaları aşındırıyor ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor" dedi.



