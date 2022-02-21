Son dakika: Putin'in Ukrayna kararının ardından NATO'dan sert açıklama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından açıklamalarda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in Ukrayna'nın doğusunda isyancıların elindeki bölgeleri tanımasını, bunun Moskova'nın imzaladığı uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini söyleyerek kınadı.
Stoltenberg, "Rusya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve 'Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımaya yönelik kararını kınıyorum. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor, ihtilafın çözümüne yönelik çabaları aşındırıyor ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor" dedi.
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