NATO'dan Türkiye açıklaması: BRICS ile çalışması egemenlik hakkı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Estonya Başbakanı Kristen Michal ile başkent Tallinn'de düzenlediği ortak basın toplantısında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

NATO'dan Türkiye açıklaması: BRICS ile çalışması egemenlik hakkı
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:49

Türkiye'nin BRICS başvurusunun "bir endişe kaynağı olup olmadığına" yönelik soruya yanıt veren Rutte, "Türkiye'nin BRICS ortaklarından bazılarıyla da birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkıdır" dedi.

Rutte, bu durumun "zaman zaman ikili ya da NATO içinde tartışmalara yol açmasına" rağmen Türkiye’nin İttifak'ta oynadığı rolün altını çizdi.

Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik olduğunu" ifade eden Rutte, "Türkiye, NATO'nun en donanımlı askeri güçlerinden birine sahip. NATO coğrafyasının kendi bölümünde (güneydoğu kanadında) hayati rol oynamaktadır. NATO'ya bir bütün olarak pek çok kabiliyet sağlamaktadır" diye konuştu.

Rutte, Türkiye'nin uzun yıllardır NATO'nun bir parçası olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin uzun yıllardır İttifak'ın ayrılmaz bir parçası olmasından büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki İttifak içinde bir demokrasi olarak, 32 ülke arasında şu veya bu konuda her zaman tartışmalar olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #BRICS #NATO

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