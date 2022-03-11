NATO’dan 'Türkiye' açıklaması geldi: S-400 mesajı verdi

11 Mart 2022 Cuma, 14:17

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Reuters haber ajansına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının dün Antalya’da bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

“İLAN EDİLMEYECEK”

Antalya’da Reuters’a konuşan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarının tehlikeli olduğunu söylerken, NATO’nun Ukrayna’ya asker ya da savaş jeti göndermediğini dile getirdi. Stoltenberg, “Ben, siyasi ve diplomatik bir çözümün çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

İnsani koridorların açılmasının büyük bir önemi olduğunu söyleyen Stoltenberg, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin ise NATO ile Rusya arasında bir savaşın kıvılcımı olabileceğini dile getirdi.