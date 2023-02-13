NATO'dan Türkiye mesajı: Güçlü bir dayanışma içindeyiz

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:39

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:39

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, dünyadan dayanışma mesajları da gelmeye devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle NATO ülkelerinin Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Stoltenberg, 14-15 Şubat tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısına, Türkiye'deki depremlere değinerek başladı.

"Düşüncelerimiz Türk halkıyla" diyen Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin arama kurtarma görevlisi, itfaiyeci, sağlık çalışanı ve deprem uzmanı gibi çok sayıda yardım görevlisini Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Türkiye'ye çeşitli barınma desteği vereceğini de ifade ederek, "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz" dedi.