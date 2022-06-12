NATO'dan Türkiye'ye mesaj: Endişelerini dikkate alıyoruz

12 Haziran 2022 Pazar, 16:58

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Helsinki'de bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çekerek önemli bir müttefik olduğunu dile getirdi.

Sauli Niinistö, Finlandiya'nın terörle mücadele konusunda NATO ülkeleriyle aynı pozisyonda yer aldığını ifade etti.

'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ ANLAŞILABİLİR'

Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın uzun zamandır NATO'nun en yakın ortaklarından biri olduğunu belirterek, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin hem NATO'nun hem de İskandinav ülkelerinin güvenliğini artıracağını söyledi.

Stoltenberg'e göre NATO, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının dikkate alındığını ve Türkiye'nin endişelerinin gayet anlaşılabilir bir vaziyette olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, “NATO, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate alıyor ve Türkiye'nin endişeleri gayet anlaşılabilir. Hiçbir NATO müttefiki, terör saldırılarından Türkiye'den daha fazla zarar görmemiştir. Türkiye, NATO'da önemli bir rol oynuyor” dedi.

Stoltenberg ayrıca, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularının ilerleyebilmesi için NATO'nun Türkiye ile hâlâ görüşme halinde olduğunu sözlerine ekledi.

'TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK BAZEN ZOR OLUYOR'

Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya hakkında bazı görüşlerine şaşırdığını, ancak Türkiye'nin görüşlerini dinlemenin önemli olduğunu söyledi.

Niinistö, üyelik görüşmelerinin devam ettiğini ve Türkiye ile Finlandiya arasında çok fazla tartışma olduğunu dile getirdi.

Niinistö, “Finlandiya, terörizm konusunda NATO ülkeleriyle aynı görüşü paylaşıyor. Türkiye'nin, bu konuda bizimle ilgili görüşlerini anlamak bazen zor oluyor” diye konuştu.

Niinistö ayrıca, ülkesinin NATO üyeliğine giden yolunu Fin demokrasisinin bir “şaheseri” olarak tanımladı.