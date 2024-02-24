NATO'dan Ukrayna açıklaması: Bu sadece zaman meselesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yıl dönümünde, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme taahhüdünü yineleyerek bu ülkenin, zamanı geldiğinde NATO'nun üyesi olacağını söyledi.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:03
NATO'dan Ukrayna açıklaması: Bu sadece zaman meselesi
Abone Ol google-news

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümünde X hesabından görüntülü mesaj paylaştı.

"Savaş alanındaki durum ciddiyetini korumaya devam ediyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya hakim olma hedefi değişmedi. Barışa hazırlandığına dair hiçbir belirti yok" diyen Stoltenberg, buna karşın Ukrayna'nın, Rusya'yı, ele geçirdiği toprakların yarısından, Karadeniz'in büyük kısmından geri püskürttüğünü belirtti.

Stoltenberg, bu durumda, NATO müttefiklerinin askeri ve ekonomik desteğinin önemli rol oynadığını dile getirerek, geçen haftalar içerisinde müttefiklerin milyarlarca dolar değerinde yeni yardım paketleri açıkladıklarını, bunların topçu mühimmatı, hava savunması ve savaş botları gibi temel yeteneklerin yanı sıra F-16 ekipmanı ve yedek parçaları, insansız hava araçları ve mayın temizleme ekipmanlarını da içerdiğini anımsattı.

Putin'in bu savaşı NATO'nun önünü kesmek, Ukrayna'nın üyeliğini engellemek için başlattığını ifade eden Stoltenberg, aksine Ukrayna'nın NATO'ya her zamankinden daha yakın hale geldiğini vurguladı.

Stoltenberg, Ukrayna kuvvetlerinin NATO ile birlikte çalışabilirliğini artırdıklarını, bu hedefle yakında Polonya'da Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi'nin açılacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi. Biz sizleri o güne hazırlarken NATO Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın, savaş suçları nedeniyle hesap vermesi gerektiği, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planına tam destek verildiği belirtildi.

Müttefiklerin Ukrayna ile ikili uzun vadeli güvenlik taahhütleri ve düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya varma çabalarının memnuniyetle karşılandığı bildirilen açıklamada, "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır" ifadesi kullanıldı.


NATO haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Çin merkezli siber güvenlik firmasının NATO'yu ve 10'u aşkın ülkeyi hedef aldığı iddia edildi

Çin merkezli siber güvenlik firmasının NATO'yu ve 10'u aşkın ülkeyi hedef aldığı iddia edildi
Trump NATO’ya karşı! Yoksa kazansa mı?!

Trump NATO’ya karşı! Yoksa kazansa mı?!
Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine ayak diremesinin nedenleri

Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine ayak diremesinin nedenleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 5 ismi görevden aldı!

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 5 ismi görevden aldı!
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!
Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'

Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında
Tansu Çiller'den beklenen destek: Murat Kurum bir heyecanla geliyor

Tansu Çiller'den beklenen destek: Murat Kurum bir heyecanla geliyor
Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı

Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması: 4.1'lik deprem öncü mü?

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması: 4.1'lik deprem öncü mü?
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak