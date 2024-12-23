NATO'dan Zelenski'ye soğuk duş: Adil değil

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi, Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Scholz’a yönelik açıklaması nedeniyle eleştirerek “Bu adil değil” dedi.

NATO'dan Zelenski'ye soğuk duş: Adil değil
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:18

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Scholz’u eleştirmiş, bu görüşmenin “Pandora’nın kutusunu” açtığını söylemişti.

Alman basınına röportaj veren NATO Genel Dekreteri Mark Rutte’ye Zelenski’nin bu eleştirileri soruldu.

Almanya’nın Ukrayna için önemli bir müttefik olduğunu ifade eden Rutte, “Zelenski’ye Scholz’u eleştirmeyi bırakması gerektiğini defalarca söyledim. Çünkü bu adil değil” dedi.

Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri göndermeme kararının aksine kendilerinin Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri sağlayacaklarını kaydeden Rutte, “Genel olarak bu tür silahların Ukrayna için önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

Rutte, müttefiklerin ne teslim edeceklerine karar verenin Zelenski olmadığını sözlerine ekledi.


Etiketler: #Ukrayna #NATO

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