NATO'dan 'Yılın Fotoğrafı' oylaması: Kazanan belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1'inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz."
Paylaşımda, Kaan'ın çektiği fotoğrafa da yer verildi.
NATO’nun “Yılın Fotoğrafı’’ oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait “Amfibi Akın’’ fotoğrafı açık ara farkla 1’inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2024
Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen… pic.twitter.com/QWHUYlPF9j
Etiketler: #NATO #fotoğraf #deniz kuvvetleri komutanlığı
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