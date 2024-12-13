NATO'dan 'Yılın Fotoğrafı' oylaması: Kazanan belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu.

NATO'dan 'Yılın Fotoğrafı' oylaması: Kazanan belli oldu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 19:31

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1'inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz."

Paylaşımda, Kaan'ın çektiği fotoğrafa da yer verildi.


Etiketler: #NATO #fotoğraf #deniz kuvvetleri komutanlığı

İlgili Haberler

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü
NATO Genel Sekreteri: Savaş dönemi zihniyetine geçme zamanı geldi

NATO Genel Sekreteri: Savaş dönemi zihniyetine geçme zamanı geldi
Rus istihbaratından NATO uyarısı: Askeri tehdit giderek büyüyor

Rus istihbaratından NATO uyarısı: Askeri tehdit giderek büyüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler