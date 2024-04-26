NATO'ya yeni katılmıştı: İlk hangi ülkeye asker göndereceğini açıkladı
İsveç, 2025 yılının başında Letonya'ya asker göndereceğini açıkladı.
2022 yılında NATO üyeliğine başvuran ve devamında üye olan İsveç, NATO kuvvetlerine uyum sürecini tamamladıklarını belirterek 2025 yılında Letonya'ya asker göndereceğini açıkladı.
Letonya Bakanlar Kurulu Başkanı Evika Silnei ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 2025 yılının başında Leopark tankları ve askeri araçlarla beraber 600 askerin Kanada'nın misyonu önderliğinde gönderileceğini belirtti.
Geçen ay NATO'ya katılan İsveç, ittifakın 32'inci üye devleti olmuştu.
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