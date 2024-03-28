Sarıyer'de İsveçli grubun silahlı çatışmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı Türk uyruklu İsveç vatandaşlarının karıştığı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:32
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Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Caddesi üzerinde bulunan bir kafe önünde, 18 Mart Pazartesi saat 23.30 sıralarında, 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıkmış, çatışmada 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Umut Koyuncu (33) ise yaralanmıştı.

3 saldırgan ise kaçmıştı. Hayatını kaybeden Mazlum Ayrancı'nın babası Tuncay Ayrancı, oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söylemişti.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

İsveçli uyuşturucu çetesi üyeleri arasında çıktığı anlaşılan çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kafeye gelen grubun daha sonra dışarı çıktığı ve kafe önünde tartıştığı görülüyor. Tartışmanın ardından silahların çekildiği ve karşılıklı ateş edildiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca bir kişinin vurularak yere yığıldığı da görülüyor.


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