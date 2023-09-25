NATO'yu, Sırbistan'a karşı müdahaleye çağırdı: Belgrad'ı hemen bombalayın

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:28

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:28

Avrupa Halk Partisi'nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Birliği'nin Genel Sekreteri olarak görev yapan Avusturyalı ekonomist Günther Fehlinger, Sırbistan'a yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği ve NATO'nun genişlemesini savunan çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yürüten ve kendisini "Avrupa NATO Genişleme Komitesi Başkanı" olarak tanımlayan Fehlinger, NATO'yu, Sırbistan'a karşı "müdahaleye" çağırdı.

X hesabından paylaşımda bulunan Fehlinger, "NATO'yu derhal Sırbistan'a karşı bir müdahale hazırlamaya çağırıyorum. Belgrad'ı hemen şimdi bombalayın" dedi.

Fehlinger, "Kosova'ya karşı Sırp savaşının" Banska'da başladığını öne sürdü.

KOSOVA'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Kosova'nın kuzeyinde yaklaşık 30 kişilik silahlı Sırp grup, Kuzey Mitroviça'da yer alan Leposavic sınır bölgesindeki Zveçan Belediyesi’ne bağlı Banjska köyü girişindeki köprüye iki adet plakasız kamyon ile barikat kurarak trafiği kapatmış ve ihbar üzerine bölgeye giden polislere ateş açmıştı.

Açılan ateş sonucu 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı.

Kosova polisinin, Banyska Manastırı'na operasyon gerçekleştirmesi sonrasında Sırp gruplarla çıkan çatışmada 3 Sırp saldırgan öldürülmüştü.