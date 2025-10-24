Nauseda, Rusya'ya ait askeri uçakların Litvanya hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'ya ait askeri uçakların Litvanya'nın hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

Nauseda, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti. Bu, uluslararası hukuk ve Litvanya'nın toprak bütünlüğünün de açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın hava savunma hazırlığını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Nauseda, Litvanya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliği temsilcilerini çağıracağını bildirdi.

Litvanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus Su-30 ve İl-78 yakıt ikmal uçağının 700 metre boyunca Litvanya hava sahasına girdiği ve uçakların 18 saniye kaldıktan sonra ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'ya ait 2 Eurofighter Typhoon savaş uçağının olay yerine giderek NATO devriye görevini üstlendiği kaydedilen açıklamada, "Litvanya'nın her santimetresi korunuyor ve gerekirse savunulacaktır. Yaşananlar bölgemizdeki gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Savunma kabiliyetlerimizi sürekli güçlendirmeliyiz" ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖNCE ESTONYA, POLONYA VE ROMANYA HAVA SAHASININ İHLAL EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Rusya'ya ait uçak veya insansız hava araçlarının (İHA) daha önce Estonya, Polonya ve Romanya hava sahalarını da ihlal ettiği belirtilmişti.