Nazi askeri ayakta alkışlandı: Meclis başkanı özür diledi

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:16

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:16

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 22 Eylül'de Kanada Avam Kamara'sında (alt meclisi) "Kanada'nın Ukrayna'ya desteğini esirgememesi" ile ilgili bir konuşma yaptı.

Zelenski, "Moskova kesin olarak kaybetmeli ve kaybedecek" açıklamasının ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev alan ve Galiçya'da Nazi askeri olarak savaşan 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’yı selamladı.

Zelenski'nin, yumruğunu sıkıp "Ruslara karşı savaştığı için" bir kahraman olarak selamladığı Hunka, meclistekiler tarafından ayakta alkışlandı.

MECLİS BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Kanada Avam Kamarası'nın Başkanı Anthony Rota, Hunka'nın Nazi askeri olarak İkinci Dünya Savaşı'nda savaştığının ortaya çıkması üzerine ağır eleştirilere maruz kaldı.

Rota, eleştirilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın hitabının ardından yaptığım konuşmada Mecliste bulunan bir kişiden övgüyle söz ettim ancak daha sonra bu kararımdan pişman olmama yol açan bilgiler edindim" ifadesini kullandı.

Parlamento üyelerinin ve Ukrayna delegasyonunun, kendisinin Hunka'dan söz edeceğinden haberdar olmadıklarını anlatan Rota, "Kanada ve tüm dünyadaki Yahudi toplumundan özellikle özür diliyorum. Bu eylemimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum" açıklamasında bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yaptığı yazılı açıklamada, Rota'nın, Hunka'yı davet ederek parlamentoda tanıtma konusundaki tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, bu konuda daha önce Başbakanlık Ofisi'ne ya da Ukrayna delegasyonuna bilgi verilmediğini bildirdi.