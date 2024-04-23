Peru'da ilk kez ötenazi uygulandı

Güney Amerika ülkesi Peru'da, dejeneratif hastalığı olan bir kişiye ülke tarihinde ilk kez ötenazi uygulandı.

AA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:40
Peru'da ilk kez ötenazi uygulandı
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Ulusal basında çıkan habere göre, 12 yaşından bu yana polimiyozit (kas ağrısı) şikayetleri bulunan ve tedavi edilemeyen 47 yaşındaki Ana Estrada'nın ötenazi talebi Peru Adalet Divanı'nda kabul edildi.

Yargıç Josefina Miro Quesada, Estrada'nın tıbbi ötenazi prosedürünü kabul ettiğini ve kendi hür iradesiyle hayata veda ettiğini belirtti.

Böylece dejeneratif hastalığa yakalanan bir kişiye ülke tarihinde ilk ötenazi uygulanmış oldu.

Estrada'nın Avukatı Josefina Miro Quesada, yaptığı açıklamada, Estrada'nın "onurlu bir ölüm hakkı" için 5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ve kendi isteği doğrultusunda ötenazi edildiğini bildirdi.

Estrada'nın ailesinden yapılan açıklamada ise "Ana, sesine kulak veren, mücadelesinde ona eşlik eden ve kararına sevgiyle koşulsuz destek veren herkese minnettar kaldı" ifadesine yer verildi.

Estrada, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Bu benim için, ilk günden beri istediğim şeydi. Bunun hayatımın garantisi olduğunu biliyordum. Hayatımın son aşamasında, acı çekmeden ve ne olacağına dair endişe duymadan bu karara ihtiyacım vardı" diye konuşmuştu.

Solunum cihazına bağlı yaşayan Estrada'nın ötenazi davası 27 Temmuz 2022'de Yargıtay tarafından onaylanmıştı.


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