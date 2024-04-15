İsrailli bakandan Filistinlilere 'Nazi' benzetmesi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de yaşayanları Nazilere benzeterek Filistinlilerin kenti yönetmesinin "terörizme" yol açacağını iddia etti.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:02
İsrailli bakandan Filistinlilere 'Nazi' benzetmesi
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam ettiği ve 33 bini aşkın sivili öldürdüğü Gazze Şeridi'ne ilişkin akıl almaz açıklamalarda bulundu.

Smotrich, "Gazze'de her Yahudi'yi öldürmek isteyen 2 milyon Nazi" olduğunu iddia ederek, bölgede yerel özerkliğe izin verilmesinin "terörizme" yol açacağını öne sürdü.

İsrail'in Gazze'deki kontrolünün devam etmesi gerektiği çağrısında bulunan Smotrich, "Yönetimi devralacak ılımlı yerel güçler geliştirene kadar burayı operasyonel ve askeri olarak yönetmek zorundayız" şeklinde konuştu.


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