Nazi kurbanlarına 80 yıl sonra tazminat
Nazilerin "Bir askeri öldürdükleri" gerekçesiyle astığı 6 İtalyan sivilin ailelerine, toplamda 12 milyon Euro verileceği açıklandı.
İtalyan mahkemesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen yahudilerin tazminat davası olan Fornelli davasına ilişkin ilk kararını açıkladı.
Mahkeme, 1943 yılında Nazi askerlerinin yiyecek arayan 6 altı İtalyan sivili, "Bir askeri öldürdükleri" gerekçesiyle asması duruşmasında tazminat kararına hükmetti.
Reuters'ta yer alan habere göre, mahkeme, Fornelli tepesinde asılan İtalyanların ailelerine, yaşadıkları travma sebebiyle toplamda 12 milyon Euro (yaklaşık 348 milyon TL) ödeme yapılması kararı verdi.
Öldürülen İtalyanların ailelerinden geriye yalnızca 52 yaşındaki 5 kız ve 1 erkek çocuk babası Mauro Petrarca kaldı. İtalyan yasalarına göre bu durumda Petrarca'ya, 130 bin Euro (3.8 milyon TL) ödeneceği anlamına geliyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan karar göre ise, ödemeyi Almanya değil İtalya yapacak.
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